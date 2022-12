Nota da direção

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) voltou a desmentir uma notícia sobre algo ocorrido no seio da Seleção Nacional, desta vez sob a forma de comunicado no site oficial, garantindo que Cristiano Ronaldo nunca ameaçou deixar o estágio quando soube que não iria ser titular diante da Suíça.Apesar de se congratular por, agora, os desmentidos serem colocados por escrito, Record reafirma a informação publicada na edição desta quinta-feira, obtida junto de mais do que uma fonte: a conversa entre Fernando Santos e Cristiano Ronaldo, ocorrida na segunda-feira à noite, véspera do encontro com a Suíça, foi acalorada e o capitão da Seleção chegou a colocar a hipótese de sair. A conversa prosseguiu e o próprio jogador acabou por rapidamente recuar, entendendo que o momento não seria propício a uma fratura tão grande.Esta não é a primeira vez que a FPF desmente notícias sobre algo que sucedeu neste Mundial. Antes, vimos o selecionador nacional mudar a sua própria versão dos factos no espaço de apenas três dias. Vamos ver se, desta vez, a versão oficial da FPF aguenta mais tempo.