Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Alemanha-Japão, 1-2: Lei das probabilidades volta a falhar no Qatar Mannschaft dominou o jogo, teve mais e melhores oportunidades, mas eficácia nipónica contrariou todas as expectativas





• Foto: Reuters