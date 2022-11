Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Coreia do Sul-Gana, 2-3: Frieza de Kudus neutraliza raides coreanos Médio do Ajax bisa e é decisivo no triunfo ganês num jogo verdadeiramente eletrizante





• Foto: Reuters