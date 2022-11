Adepto paga 8 mil dólares para ir ao Qatar ver o Argentina-Arábia Saudita... e acaba sem bilhetes

Um adepto argentino viveu, nos últimos dias, uma experiência inesquecível... pela negativa. Pagou 8 mil dólares para viajar até ao Qatar - percurso esse que demorou cerca de 24 horas - e assistir ao jogo inaugural da sua seleção, diante da Arábia Saudita , mas acabou por ficar 'pendurado', uma vez que as pessoas que lhe deviam entregar os bilhetes... não apareceram. No entanto, e apesar de deixar muitas críticas à empresa 'Vuela', o homem elogiou a experiência até ao momento."A experiência na vila [local onde alguns adeptos estrangeiros estão hospedados no Qatar] é muito boa. É aconchegante, o sítio tem um bom ambiente. Mas vim pelo futebol...", atirou, antes de assumir que vai tentar adquirir ingressos a tempo de assistir ao encontro.A Argentina, recorde-se, defronta esta terça-feira a Arábia Saudita pelas 10 horas, no jogo inaugural do grupo C do Mundial'2022.