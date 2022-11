Adeptos ingleses reagem à proibição de álcool nos estádios : «Vou embebedar-me antes dos jogos»

Os adeptos ingleses estão desiludidos e muitos consideram mesmo que a FIFA "arruinou o Mundial" com a proibição da venda de álcool nos estádios, a apenas dois dias do arranque da competição.A FIFA cedeu às pressões da família real do Qatar e acabou por proibir a venda de bebidas alcoólicas nos recintos.Segundo o 'Daily Mail', muitos adeptos que já investiram dinheiro em bilhetes de avião e ingressos para os jogos não o teriam feito se soubessem antecipadamente da proibição.Mas ao 'The Sun' alguns ingleses que já estão no Qatar contam como pretendem contornar o problema. "Isso não vai perturbar muito a minha experiência cá porque vou embebedar-me antes dos jogos."Outro admitiu: "Para ser honesto, estou muito chateado. Disseram-nos sempre que podíamos comprar bebidas alcoólicas no estádio e isso entusiasmou-nos. Agora, poucos dias antes de começar o Mundial, dizem que já não se pode. Toda a gente sabe que os ingleses adoram beber."Um adepto inglês teme mesmo que a falta de bebida possa condicionar o ambiente nos estádios. "Antes eu dia para os estádios cedo e comprava lá as bebidas, para me animar antes do jogo. Agora não vale a pena ir para lá cedo. Vamos quando começar o jogo. Sem bebidas será um dia de sobriedade."O álcool é ilegal no Qatar e apenas pode ser adquirido em hotéis ou locais devidamente licenciados. Beber num espaço público no país pode dar uma pena de prisão até 6 meses.Recorde-se que a Budweiser, marca de cervejas norte-americana, é um dos principais patrocinadores da FIFA.