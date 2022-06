Advincula falhou um dos penáltis do Peru e abdica da seleção: «Não penso que tenha forças para me levantar»

Luis Advincula foi o primeiro dos peruanos a falhar um penálti (antes de Valera) que retirou ao país da América do Sul a possibilidade de estar no Mundial'2022. O jogador de 32 anos, que chegou a jogar em Portugal, no V. Setúbal, assumiu estar desolado com a situação, fez mea culpa e colocou de imediato um ponto final na carreira ao serviço do Peru."Primeiro, peço perdão à minha família e amigos pela dor que causei a todo o Peru. Sou o único responsável deste debacle e não me chegará toda a vida para pedir desculpas. Estou aqui para dar um passo atrás na seleção. Não penso que tenha forças para me levantar disto. Aos meus companheiros, muito obrigado por tudo e peço desculpa por tão pouco", escreveu na conta pessoal de Instagram.Advincula, atualmente no Boca Juniors, tem 107 internacionalizações pela seleção peruana.