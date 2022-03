AFP avança que a FIFA está em "conversações avançadas" para retirar a Rússia do Mundial

#BREAKING FIFA in 'advanced discussions' to expel Russia from World Cup - source close to talks #AFPSports pic.twitter.com/6OPdXbUBrw — AFP News Agency (@AFP) February 28, 2022

A agência noticiosa AFP avança esta segunda-feira que a FIFA está em "avançadas conversações" para excluir a Rússia do Mundial deste ano, na sequência da invasão da Ucrânia.A FIFA estará a trabalhar com a UEFA no sentido de tomar uma decisão, que pode levar ao afastamento da Rússia da competição que vai ter lugar entre 21 de novembro a 18 de dezembro no Qatar.O país ainda não garantiu a entrada na fase final, tendo agendado o playoff com a Polónia, a 24 março, mas os polacos já avisaram que não pretendem apresentar-se nessa partida.