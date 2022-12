Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alemanha ajudou a Espanha mas a Espanha não ajudou a Alemanha: o retrato do grupo mais 'louco' do Mundial Costa Rica chegou a estar em lugar de qualificação, com germânicos e Roja eliminados. E o Japão é que terminou no topo. Fantástico!