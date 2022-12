Ancelotti: «Fantástico compromisso coletivo de Marrocos»

Carlo Ancelotti voltou esta segunda-feira a analisar mais uma ronda do Campeonato do Mundo de futebol que está a realizar-se no Qatar. O treinador do Real Madrid falou das "surpresas" que Marrocos já conseguiu após eliminar Espanha e Portugal e elogiou o "fantástico compromisso defensivo" da seleção africana no duelo contra a equipa das quinas nos quartos de final da prova.

"Olá a todos! Quando pensávamos que estávamos diante de um Mundial sem surpresas, eis que elas estão a chegar e de que maneira. Marrocos coloca-se nas meias-finais depois de derrotar, nada mais nada menos, Espanha e Portugal; e a Croácia vence o pentacampeão mundial Brasil nos penáltis... Apenas França, com um grande golo de Tchouameni, salvou a sua condição de favorito mostrando todo o seu potencial técnico e físico", começou por escrever o técnico italiano dos merengues.

Carlo Ancelotti aplaudiu ainda a classe que Luka Modric tem espalhado pelos estádios do Mundial'2022, referindo-se ao seu 'pupilo' como "um professor do meio-campo e do futebol": "Gostaria também de destacar a qualidade que vi nos guarda-redes durante os penáltis. Bono, Livakovic e Martínez estiveram muito bem e foram decisivos. Também queria ressalvar a qualidade fantástica de Neymar no golo do Brasil. E, claro, a partida de Luka Modric frente aos brasileiros. Um professor do meio-campo e do futebol. E, para fechar, a atitude e o fantástico compromisso coletivo de Marrocos. Parabéns. Que bonito é o futebol."