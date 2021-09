Angola de Pedro Gonçalves sem ‘reforços’ perde no Cairo

Na primeira jornada da 2ª fase de apuramento para o Mundial’2022, Angola não conseguiu entrar com o pé direito. Sem Ivan Cavaleiro e Hélder Costa na equipa, a formação comandada pelo português Pedro Gonçalves deslocou-se ao Cairo e perdeu por 1-0 frente ao Egito. Na impossibilidade de Mohamed Salah jogar foi Magdi Kafsha que assumiu o papel decisivo. O médio do Al Ahly marcou o golo da vitória aos 5’, de penálti. O próximo compromisso da seleção angolana está marcado para dia 7, frente à Líbia.





A estreia de Paulo Duarte em jogos oficiais ao comando da equipa do Togo também não podia ter corrido pior. O conjunto orientado pelo técnico português sofreu um desaire (0-2) na deslocação ao Senegal. Aos 56’, Sadio Mané, avançado do Liverpool, abriu o marcador, vantagem que seria aumentada por Abdou Diallo, defesa do PSG, aos 81’. Já as seleções de Cabo Verde e Guiné-Bissau empataram (1-1) com a República Centro Africana e a Guiné-Conacri, respetivamente.