Angola vence Gâmbia na primeira mão da pré-eliminatória de acesso à qualificação

A seleção de Angola venceu esta sexta-feira a Gâmbia por 1-0, no encontro da primeira mão da pré-eliminatória de acesso à fase de qualificação do Mundial 2022.





O único golo do encontro surgiu à passagem do minuto 32, por intermédio Wilson Gaspar, defesa-central que atua no Petro de Luanda, deixando a sua equipa mais confortável para a segunda mão, a realizar na terça-feira, em Angola.O encontro entre a seleção de Comoros e o Togo terminou com uma igualdade (1-1), com os togoleses a adiantaram-se no marcador por Kodjo Laba (34), permitindo o empate por Ibroihim Youssouf (49).