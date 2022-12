Anthony Taylor assinalou penálti para a Croácia mas VAR reverteu decisão: fora de jogo é milimétrico

Por uma unha negra. Croácia e Bélgica empataram (0-0) , esta quinta-feira, no último jogo do grupo F do Mundial'2022, que ditou a eliminação dos diabos vermelhos e a passagem dos croatas aos 'oitavos'. Ora, se os belgas tiveram as melhores oportunidades da partida, os croatas podem queixar-se de serem 'donos' do lance mais polémico deste frente a frente, uma decisão tomada pelo VAR e que está a fazer correr muita tinta nas redes sociais.Na jogada em questão, Modric bate um livre para a área e, após alguma confusão, Carrasco atinge Kramaric. Anthony Taylor não hesita em assinalar penálti para a Croácia, mas é chamado a rever as imagens no VAR e acaba por anular o lance por um fora de jogo milimétrico de um jogador da equipa de Zlatko Dalic, aquando da marcação do livre. A imagem... fala por si.