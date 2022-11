Apuramento de México ou Polónia esteve para ser decidido com base... nos cartões!

O México venceu a Arábia Saudita por 2-1 mas acabou por ficar pelo caminho no Mundial'2022, com a Polónia a seguir para os oitavos de final como segunda classificada do grupo C, apesar da derrota com a Argentina (0-2). No entanto, a decisão esteve a minutos de ser feita através do... fair play, ou seja, cartões amarelos e vermelhos.O cenário começou a conjugar-se durante a 2.ª parte, quando a celeste já vencia os polacos por 2-0 e os mexicanos também estavam a ganhar aos sauditas pelo mesmo resultado. Nesse momento, México e Polónia - que empataram a zero no duelo entre si - estavam ambos com 4 pontos e 2 golos marcados e outros tantos sofridos. Portanto, como a diferença de golos, golos marcados e confronto direto não desempatavam, era naquele momento o fair play que decidia o apurado... e com vantagem para a Polónia, pois tinha visto apenas cinco cartões (todos amarelos), contra sete dos mexicanos (também todos amarelos).Um cenário que obrigava o México a ter de marcar mais um golo ou a esperar por novo tento da Argentina. Ou, em último caso, que os polacos vissem mais cartões... Não foi nada disso que aconteceu, mas sim a Arábia Saudita a faturar nos descontos. Um facto que, refira-se, não alterava nada, pois o México continuava, mesmo com 1-2, à distância de um golo da qualificação (caso tivesse ganho por 3-1, ficaria com 3/3 em golos, contra 2/2 dos polacos).Nota final para explicar como funciona o desempate por fair play. Basicamente, um cartão amarelo significa -1 ponto, vermelho por acumulação -3 pontos, vermelho direto -4 pontos e amarelo com posterior vermelho direto -5 pontos.