Árbitro da final responde às críticas: «Não mostraram uma imagem onde estão sete suplentes em campo...»

Szymon Marciniak, árbitro da final do Mundial, defendeu-se esta sexta-feira em conferência de imprensa, depois de ter sido acusado pela imprensa francesa de ter validado de forma errada o terceiro golo da Argentina , apontado por Lionel Messi. O 'L'Équipe' alegou que quando a bola entrou na baliza de Hugo Lloris havia suplentes da albiceleste dentro de campo, o que devia ter sido suficiente para anular o tento. Ora, o polaco explicou o porquê de isso não ser bem assim."Os franceses não mencionaram uma imagem onde se vê sete jogadores [suplentes da França] em campo quando Mbappé marca um dos golos. Qual foi o impacto dos jogadores que se levantaram e saltaram no banco? Há jornais sérios e outros que procuram ruído. Amigos meus e grandes árbitros franceses mandaram-me mensagens a dizer que a arbitragem foi ótima. Muitos profissionais e jogadores de futebol enviaram-me os parabéns. Mbappé disse-me que éramos ótimos árbitros", justificou Marciniak, citado pelo 'Le Figaro', antes de revelar a conversa que teve com o avançado no final do encontro."Vi-o abalado. Provavelmente foi o homem do jogo, se é que podemos dizer isso de alguém que não venceu a partida. Vi as lágrimas na cara dele. Olhou para mim e viu que tinha acabado de apertar a mão a Lloris. Fui ter com ele e também nos cumprimentámos. Dei-lhe os parabéns pelo jogo que fez, pelo grande jogo que fez. É um grande jogador. Também nos disse que tínhamos feito uma boa atuação e agradeceu", garantiu.