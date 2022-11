Árbitro Mike Dean considera "assustador" lance do penálti sobre Ronaldo: «Não posso defender o indefensável»

O árbitro norte-americano Ismail Elfath não teve dúvidas ao assinalar penálti do ganês Salisu sobre Cristiano Ronaldo, que o capitão da Seleção Nacional haveria de confirmar em golo, ao minuto 65. O famoso juíz inglês Mike Dean, polémico tantas vezes e confesso adepto do Tranmere Rovers, contestou a decisão do 1-0 para a Seleção Nacional porque não vê qualquer falta do defensor ganês."O defesa joga claramente a bola. O Ronaldo toca as costas do defesa, cai e propicia o contacto", começa por dizer ao 'Daily Mail' o experiente árbitro que se retirou em maio, aos 53 anos, após duas décadas a apitar os maiores do futebol de Inglaterra.Dean não se conforma e culpa, acima de tudo, o VAR daquela partida. "Não é culpa do árbitro. Ele decidiu no campo. O VAR, na minha opinião, deveria ter-se envolvido e convidado o árbitro a ir ver. Devo dizer que é assustador. Apenas estou surpreendido. Gosto sempre de apoiar os árbitros, mas não é possível apoiar coisas assim. Não posso defender o indefensável", deu conta, justificando que a decisão no relvado deveria ser sido "anulada". "Deveria ter ido à televisão e olhado para o lance. Pode ter havido algum problema técnico que não conheçamos. Não posso entender porque é que não foi ao VAR. É errado a 100 por cento", vincou Mike Dean.