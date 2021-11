Argentina adia bilhete para o Mundial'2022 com nulo frente ao Brasil

Mesmo com toda a artilharia – Messi, Lautaro e Di María –, a Argentina não conseguiu vencer (0-0) o Brasil e adiou a qualificação para o Qatar. Um triunfo em San Juan garantia a festa alviceleste, que poderá acontecer agora no Chile. Ainda assim, a Argentina não perde há 27 jogos (a última derrota foi com o Brasil, nas ‘meias’ da Copa América de 2019). Não teve golos, mas não faltou emoção. Aos 38’, os brasileiros ficaram a pedir a expulsão de Otamendi, depois de o central do Benfica acertar com o cotovelo na boca do ex-Sporting Raphinha, mas o árbitro nada assinalou. Mesmo sem a pressão da qualificação, o Brasil não facilitou. Fred acertou na trave e Vinicius encantou com um ‘cabrito’. A Argentina bem tentou – Scaloni lançou Joaquín Correa e Julián Álvarez no ataque –, mas nem Messi encontrou a fórmula para bater Alisson.

Com Luis Díaz a titular, a Colômbia não foi além de um nulo diante do Paraguai. Há cinco jogos que a seleção do avançado do FC Porto não consegue fazer um golo. Quem complicou a sua situação foi o Uruguai. Com o sportinguista Ugarte no banco, a seleção de Óscar Tabárez somou a quarta derrota seguida (0-3) na visita à Bolívia.