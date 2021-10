Argentina derrota Uruguai em partida com três 'portugueses' em ação

A Argentina recebeu bateu o Uruguai, por 3-0, em duelo da 5ª jornada da fase sul-americana de qualificação para o Mundial'2022 que contou com três jogadores que atuam em Portugal. Otamendi foi titular pela Argentina (saiu aos 81 minutos), enquanto no Uruguai Coates jogou de início e cumpriu os 90'. Já Darwin Núñez entrou ao intervalo na seleção uruguaia.





No Monumental de Buenos Aires, casa do River Plate, a seleção albiceleste chegou ao intervalo a vencer por 2-0. Messi fez o primeiro aos 38' e Rodrigo de Paul, aos 44', subiu a parada. Os argentinos dominaram o jogo e tiveram as melhores oportunidades, mesmo na segunda parte, período em que surgiu o 3-0 por Lautaro Martínez (62').Depois do nulo no Paraguai, a Argentina regressa aos triunfos e reforça o 2º lugar da qualificação, com 22 pontos, menos 6 do que o líder Brasil - têm ambos menos um jogo do que as restantes seleções. Quanto ao Uruguai ocupa o 4º lugar (última vaga direta para o Qatar), com 16 pontos.