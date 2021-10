Argentina em 'serviços mínimos' bate Peru com Otamendi a liderar a defesa

A Argentina derrotou o Peru, por 1-0, e deu mais um passo rumo à fase final do Mundial de 2022, no Qatar. Na 12.ª ronda da zona sul-americana de apuramento, os detentores da Copa América colecionaram o sétimo triunfo, em 11 embates.

A Argentina limitou-se aos 'serviços mínimos' na receção ao Peru, vencendo graças a um cabeceamento fulgurante de Lautaro Martínez, servido na perfeição por Nahuel Molina, aos 43 minutos.

Os argentinos, denotando pouca frescura física, nomeadamente o 'motor' Messi, foram tentando gerir os acontecimentos e apanharam um grande susto, quando Farfan conquistou uma penálti: Yotún, aos 65 minutos, olhou para 'Dibu' e atirou à barra.

A formação campeã sul-americana, com o benfiquista Otamendi a liderar a defesa, segurou os três pontos e somou o 25.º jogo consecutivo sem perder (16 vitórias e nove empates), depois do 1-2 com o Brasil, em 3 de julho de 2019.

O conjunto de Lionel Scaloni (25 pontos, com menos um jogo) ampliou a vantagem face aos perseguidores, já que Equador (17) e Colômbia (16) empataram a zero em Barranquilla e o Uruguai (16) saiu derrotado do Brasil.

Na Colômbia, os locais, com Uribe (saiu aos 59 minutos) e Luis Díaz no 'onze', não conseguiram marcar, num jogo em que ainda festejaram um tento de Yerry Mina, aos 90+11 minutos, mas que foi anulado por um toque com a mão do central do Everton.

Entre as equipas que seguem fora dos lugares de apuramento -- os quatro primeiros seguem diretos e o quinto para um 'play-off' -, destaque para o Chile, que 'renasceu' com o segundo triunfo consecutivo, na receção à Venezuela (3-0), que contou os 90 minutos com o central Ferraresi, do Estoril Praia.

Erick Pulgar, aos 18 e 37 minutos, em dois cabeceamentos após cantos de Alexis Sánchez, e Ben Brereton, aos 73, em contra-ataque, selaram o triunfo da 'roja', que passou a somar 13 pontos, a três de colombianos e uruguaios.

Em 'grande', no alto de La Paz, esteve também a Bolívia (12 pontos), que ascendeu ao sétimo lugar, ao golear em casa o Paraguai (12), por 4-0, com tentos de Rodrigo Ramallo (21 minutos), Moisés Villarroel (53), Victor Ábrego (84) e Roberto Fernández (90+4).