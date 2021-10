As contas de Portugal no apuramento para o Mundial'2022

Com mais uma vitória, a quinta neste Grupo A de apuramento para o Mundial'2022, a Seleção Nacional manteve o seu registo ainda sem derrotas e, acima de tudo, conseguiu continuar a depender apenas de si para se apurar diretamente para a fase final do Qatar. Com 16 pontos, Portugal é 2.º atrás da Sérvia (17), mas tem uma partida em atraso, a disputar em novembro, diante da Irlanda.





1.º Sérvia, 17 pontos (7 jogos)2.º PORTUGAL, 16 (6)Vencendo esse duelo, a disputar em Dublin no dia 11, a Seleção Nacional salta para o topo, no caso com 19 pontos, e entrará na derradeira jornada, uma verdadeira final com a Sérvia, a precisar apenas de empatar. Mas há outro cenário possível: mesmo que não derrote os irlandeses - até pode perder! -, Portugal continuará a depender apenas de si, já que um triunfo sobre os balcânicos, no dia 14, em solo nacional, valerá sempre o salto para o topo, para os tais 19 pontos, que a Sérvia nunca poderá igualar.Por outro lado, se empatar os dois jogos em falta, Portugal também garante o apuramento, visto que aí, mesmo terminando com os mesmos 18 pontos que a Sérvia, terá sempre vantagem nos critérios de desempate - melhor diferença de golos (+12 contra +8 dos sérvios).E mesmo que falhe o apuramento direto, Portugal terá chances de se qualificar pelo playoff, que juntará os segundos colocados de cada grupo e ainda os dois melhores vencedores de grupos na Liga das Nações. Mas isso são outras contas... Por agora a conta é simples: ganhar à Sérvia na última jornada basta!