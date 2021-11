As finais não se jogam, ganham-se

Temos hoje a primeira "final", de duas, para chegarmos diretamente ao mundial do Qatar. Matematicamente até nem precisamos dos 6 pontos, mas é Portugal por isso a única coisa que interessa é a vitória.Estes últimos dias sem futebol às vezes até pareciam uma travessia no deserto mas pelo menos agora até domingo temos a compensação com os jogos finais das qualificações e o melhor é aproveitarmos. Como? Há muito por onde escolher.Há Bónus à Campeão com a seleção, há Mercados com Valor e claro que não podia faltar o já clássico jogo da casa, desta vez no Eslováquia vs Eslovénia Depois destes dias mais parados é caso para dizer "não há fome que não dê em fartura"…