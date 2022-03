«At. Madrid e Benfica apuraram-se na Champions porque fizeram catenaccio como a Macedónia»

O jornalista italiano Fabio Caressa mostrou-se cáustico em relação a nova eliminação da Itália de um Campeonato do Mundo, agora após a eliminação caseira aos pés da Macedónia do Norte . Mostrou-se favorável a um futebol mais prático e deu o exemplo da Liga dos Campeões."Villarreal, Atlético de Madrid e Benfica qualificaram-se na Liga dos Campeões porque fizeram catenaccio como a Macedónia do Norte. O futebol é muito mais simples do que pensamos, fazemos muitos cenários mentais sobre o jogo, sobre as táticas e assim por diante", reiterou num comentário na televisão italiana Sky Sport.O jornalista italiano vai mais além e garante que Roberto Mancini colocou a jogar alguns futebolistas "por gratidão" e não por estarem num bom momento de forma."Aqueles que jogaram mal deram conta disso e souberam que não estavam em condições também porque nem sequer são titulares nos seus clubes. Isso significa alguma coisa", apontou, frisando que Mancini "deve demitir-se" apesar do êxito no Euro'2020. "Ele está ao comando do grupo e falhou. O Europeu permanece e deve ser lembrado, foi um grande sucesso, mas daqui a alguns anos também lembraremos a derrota contra a Macedónia do Norte", deu conta Caressa.