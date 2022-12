Até Van Gaal participou na dança: Holanda em festa após apuramento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após a qualificação para os quartos-de-final do Mundial do Qatar, a seleção holandesa chegou em grande euforia ao hotel, depois do triunfo diante dos Estados Unidos.Num momento captado pela federação holandesa, até o selecionador Van Gaal participou na 'dança', causando o furor nas redes sociais, uma vez que nem sempre o treinador mostra esta boa-disposição. Mas quando se ganha... tudo muda.Veja aqui o momento partilhado pela federação holandesa: