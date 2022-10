Ativista LGBT britânico detido no Qatar

Peter Tatchell, ativista LGBT britânico, foi detido no Qatar a apenas 26 dias do arranque do Campeonato do Mundo. O seu crime? Segurar um cartaz onde denunciava o facto do Qatar ser um país onde os gays não são bem aceites.

"O Qatar detém, prende e obriga os LGBT's à conversão. #QatarAntiGay", era a inscrição do cartaz, que levou Tatchell até este encontro imediato com as autoridades.

Recorde-se que a homosexualidade é probida no Qatar e punida com até 3 anos de prisão.

Tatchell foi abordado por dois polícias fardados e três à paisana, que se encarregaram de dobrar o cartaz e tirar fotografias ao passaporte do ativista. Pouco depois foi libertado, após cumprimentar os agentes.

"São acusações sem sentido. Ele não foi detido", revelou um porta-voz do regime do Qatar.