Austrália carimbou nos penáltis o passaporte para o Mundial

A Austrália está no Mundial'2022! Depois do nulo nos 120 minutos, foram necessários os penáltis para desempatar o encontro disputado no Estádio Ahmad bin Ali Stadium, no Qatar, país que irá acolher a prova em novembro e dezembro deste ano.Após 4-4 nas primeiras cinco primeiras grandes penalidades batidas por cada equipa, foi na morte súbita que tudo se decidiu. O peruano Valera permitiu a defesa de Ryan e a festa foi australiana (5-4). Antes, o australiano Boyle também permitiu a defesa do guardião peruano e Advincula, ex-V. Setúbal, atirou ao poste. Todos os restantes executantes marcaram:O Peru esteve cinco vezes na fase final de um Mundial: 1930, 1970, 1978, 1982 e 2018.Já a Austrália esteve na fase derradeira da maior prova de seleções do planeta em 1974, 2006, 2010, 2014 e 2018. Vai para a quinta participação seguida, no Qatar.O Costa Rica-Nova Zelândia, na terça-feira, decidirá a última vaga para o Mundial'2022.