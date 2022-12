Autogolo de Enzo após corte incompleto de Otamendi: assim foi o golo da Austrália frente à Argentina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Infelicidade da dupla benfiquista Enzo Fernández e Nicolás Otamendi no lance que dá o golo da Austrália. O defesa-central fez um corte incompleto, que sobrou para Goodwin. De frente para a baliza argentina, o avançado de 30 anos encheu o pé e atirou contra o corpo do médio do Benfica, que acabou por adicionar uma nova trajetória à bola que 'traiu' por completo Emiliano Martínez.