Bahrain de Hélio Sousa derruba Irão

Hélio Sousa continua a dar nas vistas no comando do Bahrain. Desta feita, a seleção barenita levou a melhor (1-0) na receção ao Irão, principal cabeça-de-série do Grupo C na primeira fase de apuramento asiática para o Mundial'2022. Diante do conjunto orientado por Marc Wilmots, Mohammed Al-Hardan decidiu de penálti na segunda parte (65'), levando o público da casa à euforia.





Foi a primeira vitória do Bahrain contra o Irão desde 2008 - então num jogo de preparação -, sendo que este triunfo leva os homens de Hélio Sousa para o segundo lugar do Grupo C, com 7 pontos, os mesmos que o líder Iraque, enquanto o Irão surge na 3.ª posição com 6. Seguem em frente os vencedores de cada grupo e os quatro melhores segundos.Para o Bahrain, segue-se uma visita a Hong Kong, no dia 11 de novembro, enquanto no dia 19 do mesmo mês se desloca ao terreno do Iraque.