Bale arrasa imprensa espanhola: «É nojento. Deviam ter vergonha deles mesmos»

Tantas vezes visado pela imprensa espanhola pelo facto de não render no Real Madrid - ou de nem jogar... -, Gareth Bale foi esta noite herói na vitória do País de Gales sobre a Áustria , ao marcar os dois golos num triunfo por 2-1. Após o encontro, o extremo não teve problemas em visar diretamente a imprensa do país vizinho. A questão era sobre se esta sua atuação e as celebrações seriam uma mensagem e a resposta... diz tudo."Não preciso de enviar uma mensagem. Não preciso de dizer nada, é uma perda de tempo. É nojento. Deviam ter vergonha deles mesmos. Não estou preocupado. Fim", atirou à Sky Sports o avançado galês, que nos últimos dias chegou até a ser apelidado de "parasita" por um jornalista da 'Marca'.Sobre o encontro desta noite, o extremo lembrou que este era um "jogo importantíssimo", no qual os galeses tinham "de apresentar serviço, dar tudo e fazer uso da experiência nos grandes jogos".Diante da Áustria, Bale evidenciou-se pela forma sensacional como abriu o marcador, com um livre praticamente perfeito . Quando questionado sobre isso, o galês soltou uma resposta... curiosa. "Se jogar consigo marcar livres. Foi bom vê-la entrar. Um golo cedo acabou por nos dá o impulso e o segundo também foi bom. Tive algumas câimbras no final, o que é normal, mas corro pelo campo pelo meu país. Algo que todos fizemos hoje. Metade do trabalho está feito. Vamos desfrutar hoje. Ainda há um adversário duro pela frente, seja a Escócia ou a Ucrânia e temos de estar preparados para o que aí vem", finalizou.