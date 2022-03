Bale em nova polémica: falhou 'El Clásico' com dores nas costas mas treina com o País de Gales

Uma fotografia partilhada pelo País de Gales está a gerar muita controvérsia nas redes sociais, isto porque Gareth Bale, que ficou de fora do 'El Clásico' de domingo em que o Real Madrid foi goleado pelo Barcelona (0-4) por se ter queixado de uma dor de costas, aparece a treinar sem qualquer problema físico aparente.Se Bale for titular no próximo encontro pelo seu país, que mede forças com a Áustria esta quinta-feira (19h45) na qualificação para o Mundial'2022, pode mesmo superar os minutos que tem pelo Real Madrid: desde setembro, soma, segundo a 'Marca', 232 pelo País de Gales e apenas 270 em cinco jogos pelos merengues."A máfia galesa está de volta", pode ler-se na publicação do Twitter, onde Bale aparece a saltar ao lado de Joe Rodon.