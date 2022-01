Balotelli está de regresso à seleção italiana, avança imprensa local

Mario Balotelli está de regresso à seleção italiana. O experiente avançado, de 31 anos, que atualmente representa os turcos do Adana Demirspor, vai ser convocado pelo selecionador Roberto Mancini para o estágio que a 'Squadra Azzura' irá fazer entre os próximos dias 26 e 27 de janeiro, avança este sábado a 'Sky Sports Italia'.De acordo com a mesma publicação, o técnico italiano, que levou o seu país à conquista do último Campeonato da Europa, vai reunir um total de 35 jogadores para observar, com o objetivo de reunir informações suficientes para o momento em que elaborar a convocatória para o duelo com a Macedónia do Norte, na meia-final do playoff de acesso ao Mundial'2022.Caso seja escolhido por Mancini, e num cenário em que a Itália se apure para a final do playoff, assim como Portugal, o experiente avançado poderá viajar até ao nosso país, mais concretamente até ao Estádio do Dragão, para defrontar a Seleção Nacional a 29 de março.Recorde-se que Mario Balotelli já alinha num encontro oficial da Itália desde 7 de setembro de 2018, altura em que a 'Squadra Azurra' empatou 1-1 frente à Polónia, em jogo da divisão A da Liga das Nações. Em 36 internacionalizações, o craque marcou 14 golos pela camisola do seu país.