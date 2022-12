Basileia 'provoca' Portugal e partilha imagem dos jogadores suíços... com bigode e barba

Unser heutiger Post zur Schweizer Nati ist leider komplett schief gelaufen. Er war sehr unüberlegt und selbstverständlich in keinster Weise abschätzig oder beleidigend gemeint. Wir entschuldigen uns bei allen sehr aufrichtig, die sich davon betroffen fühlten. Sorry!#rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) December 6, 2022

O Basileia publicou esta terça-feira nas redes sociais, a poucas horas do pontapé de saída do Portugal-Suíça, válido pelos oitavos de final do Mundial, uma imagem - entretanto apagada - dos jogadores helvéticos com barba e bigode, numa tentativa de 'provocar' a Seleção Nacional para o duelo desta noite."Talvez se possa confundir Portugal com algo deste género? Demos um toque diferente no estilo dos nossos jogadores para o encontro de hoje", escreveu a equipa suíça, numa publicação acompanhada pela imagem acima.Após receber muitas críticas e de ter apagado o tweet, o Basileia pediu desculpa. "Infelizmente, a nossa publicação relativa à seleção correu muito mal. Foi algo que não foi pensado e não quisemos que, de maneira alguma, alguém se sentisse insultado ou diminuído. As nossas mais sinceras desculpas a toda a gente que se sentiu afetada", justificou o clube.Portugal e Suíça defrontam-se esta noite pelas 19 horas, no Lusail Stadium, no último jogo dos 'oitavos' do Mundial'2022.