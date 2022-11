Basquetebolista Ivan Almeida indignado com palavras de Diogo Dalot

Há muita gente que pensa assim ainda, explorar (invadir), descobrir (colonizar), espalhou cultura (violar, sequestrar e tirar a liberdade de povos e nações), palavras bonitas quando querem justificar os crimes e as atrocidades que cometem. Mas muitos não querem ter esta conversa! pic.twitter.com/uZSMuQNOx6 — Ivan Almeida (@ifalmeida) November 16, 2022

Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica, reagiu com desagrado nas redes sociais à publicação de Diogo Dalot sobre a honra que representa fazer parte da Seleção Nacional, que vai estar no Mundial'2022."Há momentos que ficam para sempre e estar nesta convocatória será um deles. Carregaremos a história de Portugal connosco... Somos de uma terra que explorou, descobriu, conquistou e espalhou a sua cultura nos quatro cantos do mundo...", escreveu o internacional português.Perante isto, Ivan Almeida respondeu: "Há muita gente que pensa assim ainda, explorar (invadir), descobrir (colonizar), espalhou cultura (violar, sequestrar e tirar a liberdade de povos e nações), palavras bonitas quando querem justificar os crimes e as atrocidades que cometem. Mas muitos não querem ter esta conversa!"