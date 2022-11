Bernardo Silva e a lesão de Danilo: «É uma motivação para ganharmos e lhe dedicarmos a vitória»

Bernardo Silva lamentou este domingo, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Portugal e Uruguai - amanhã, pelas 19 horas -, a lesão de Danilo Pereira , que fará com que o português fique de fora, pelo menos, nos restantes jogos da fase de grupos do Mundial'2022."Começar pelo Danilo... É uma situação infeliz. Estamos muito tristes por ele, pela equipa... É um jogador importante que acaba por não poder jogar. Como disse, temos todas as armas para, quem quer que jogue, poder ajudar a Seleção da mesma forma que o Danilo nos vem ajudando, mas claro que estamos muito tristes e é mais uma motivação para jogarmos para ganhar, dedicando-lhe a vitória. Para além de grande jogador, é uma grande pessoa e alguém que todos nós gostamos muito de ter no balneário", referiu.