Bernardo Silva: «Haver pressão é sinal que estamos a disputar as coisas boas do futebol»

Bernardo Silva fez, esta segunda-feira, a antevisão à partida de qualificação para o Mundial'2022 de amanhã frente ao Luxemburgo (19H45). O avançado português considera que a pressão vivida é "boa", uma vez que é "um sinal de que se está a jogar ao mais alto nível".





"Acho que é uma equipa que não vai surpreender porque já toda a gente sabe que melhoraram muito nos últimos anos. No primeiro jogo criou muitas dificuldades, pressionou alto, tentaram ter bola mas felizmente conseguimos dar a volta. Para este jogo não sabemos o que esperar, que postura vão ter, temos de esperar para ver. Sabemos que é uma equipa que tem bastante qualidade e que não vai ser nada fácil"."Claro que sim, faltando três jogos para acabar a qualificação, todos são mais importantes. Queremos ganhar para depois em novembro irmos em boa posição para os últimos dois jogos, sabemos que temos menos um jogo, precisamos da vitória. Claro que cada jogo é cada vez mais importante, são três finais que temos e que precisamos de ganhar"."Cada jogo é um jogo diferente. Claro que quando jogamos contra equipas que defendem muito baixo acaba por tornar o processo ofensivo um pouco mais difícil, especialmente hoje em dia que as equipas são organizadas e defendem muito bem. Depende do jogo, da maneira como entramos. Os primeiros dez minutos são sempre muito importantes para sabermos como o resto se vai desenrolar"."Por um lado pode jogar a nosso favor, por outro lado contra. Eles vão estar super motivados, sabem que é a última oportunidade de se qualificarem. Temos de nos preparar da melhor forma, estarmos preocupados connosco e estar ao melhor nível para corresponder e ganhar o jogo"."Como vimos no jogo de há bem pouco tempo, é uma equipa bastante melhor, tem 6 pontos no grupo, o que significa que já conseguiu bons resultados. Esperamos um jogo difícil, como todos têm sido. Se conseguirmos ganhar passamos outra vez para primeiro lugar, e claro que é importantíssimo para nós"."Claro que sim, quando há pressão é sinal que se está a jogar ao mais alto nível, que se está a disputar as coisas boas do futebol. Estamos habituados à pressão, que neste caso é a de nos qualificarmos para o Campeonato do Mundo"."Sinto-me bem. É só o início, tanto no clube como na seleção. Falta muito tempo para acabar a época. Estou bastante motivado, é preciso continuar".