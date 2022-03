Blagoja Milevski: «Vencemos a Itália ao estilo italiano»

O selecionador da Macedónia do Norte afirmou esta quinta-feira que a sua equipa venceu a Itália "ao estilo italiano" e garantiu que todas as "energias" estão agora viradas para Portugal, no 'play-off' de acesso ao Mundial'2022 de futebol.



"Vencemos a Itália ao estilo italiano. Dois remates, um golo. Estou muito feliz com esta vitória. Estou ainda mais orgulhoso dos meus jogadores. Mas, agora, toda as energias e toda a concentração está virada para o duelo com Portugal", disse Blagoja Milevski, em conferência de imprensa, após o encontro em Palermo.

A Macedónia do Norte bateu a Itália, por 1-0, com um golo de Trajkovski, aos 90+2 minutos, com os campeões da Europa a falharem o segundo Mundial consecutivo, algo inédito na história da squadra azzurra. "Não estou surpreendido. Sei da força e do potencial da minha equipa. Antes deste apuramento, disse aos meus jogadores para terem gosto em disputar estes jogos, sem pressão. E eles gostaram disso. No próximo jogo, já vamos contar com o Elmas [médio do Nápoles e grande figura da equipa] e isso ainda nos motiva mais", referiu.

O Portugal-Macedónia do Norte está agendado para terça-feira, às 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto.