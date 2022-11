Blatter assume responsabilidade: «A escolha do Qatar para receber o Mundial foi um erro»

O pontapé de saída do Mundial'2022 está marcado para o próximo dia 20 e as críticas ao facto da competição se realizar no Qatar têm subido de tom. Facto é que, na altura da atribuição do evento, Sepp Blatter, presidente da FIFA à época, apoiou a decisão que agora considera ter sido "um erro"."O futebol e o Mundial são grandes demais para isso. Foi uma escolha errada e eu era responsável por isso, como presidente da FIFA, na altura", afirmou o antigo dirigente em entrevista ao grupo de media suíço Tamedia, esclarecendo que o plano inicial seria atribuir o Mundial'2018 à Rússia - como sucedeu - o de 2022 aos Estados Unidos. "Teria sido um gesto de paz se esses dois adversários políticos tivessem organizado o Mundial um depois do outro", concluiu.