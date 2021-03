Braçadeira de Cristiano Ronaldo já vale um milhão de euros em leilão

Ainda faltam mais de 50 horas para o final do leilão colocado no site sérvio Limundo, mas já se pode garantir que a braçadeira que Cristiano Ronaldo lançou para o relvado no final do Sérvia-Portugal já vale um autêntico balúrdio. Com perto de 500 licitações já feitas, o valor atual está nos 120 milhões de dinares, o equivalente a mais de um milhão de euros.





Refira-se que o valor angariado por este leilão servirá para ajudar Gavrilo Djurdjevic, um bebé de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal e que precisa de tratamentos com custos da ordem dos dois milhões de euros. A ideia de fazer este tipo de ação partiu de um funcionário do estádio Rajko Mitic, em Belgrado, e deixou a mãe, Nevena, radiante. "Estamos imensamente gratos às pessoas que apanharam a braçadeira de capitão e decidiram colocá-la em leilão para ajudar o nosso filho", disse ao ‘Telegraf’.