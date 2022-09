Braçadeira especial para o Mundial

Os capitães de dez seleções europeias vão usar uma braçadeira especial em defesa da inclusão, durante o Mundial do Qatar. A campanha intitulada ‘OneLove’ [em português, ‘Um só amor’] foi ontem lançada pela Federação inglesa, em conjunto com Holanda, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Suíça e País de Gales. O objetivo é "enviar uma mensagem contra todas as formas de discriminação", num país que, recorde-se, tem sido alvo de duras críticas pelas políticas contra a comunidade LGBTQ+, além do desrespeito pelos direitos dos trabalhadores durante a construção dos estádios que vão receber a prova. O inglês Harry Kane será um dos jogadores a utilizar a braçadeira, que terá um coração com as cores do arco-íris, e no lançamento da campanha revelou-se honrado. "Este movimento faz todo o sentido numa sociedade cada vez mais dividida. Como capitães, enfrentamo-nos em campo, mas combatemos juntos todas as formas de discriminação. Esta braçadeira envia uma mensagem clara, num torneio que vai ser visto por todo mundo", destacou o avançado do Tottenham.