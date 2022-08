Brasil-Argentina, de apuramento para o Mundial'2022, afinal não será disputado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo entre Brasil e Argentina, da fase de qualificação para o Mundial'2022, não se vai mesmo realizar, anunciaram esta terça-feira as duas federações, através de comunicados, que defendem já não ter relevância classificativa.O jogo foi interrompido em 05 de setembro do ano passado, com cinco minutos jogados em São Paulo, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) alegou irregularidade de quatro jogadores argentinos em relação às regras anti covid-19.

O clássico sul-americano estava agora marcado para 22 de setembro, para fechar o calendário da qualificação, só que sem o peso que teria no ano passado, já que ambas as seleções asseguraram a viagem para o Mundial do Qatar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Argentina de Futebol (AFA) revelaram ter chegado a um entendimento no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) com a FIFA, que pretendia que a partida se jogasse.

Na data prevista para o jogo deverão ser disputados jogos particulares para ambas as seleções, que terminaram em primeiro (Brasil) e segundo (Argentina) lugares na zona sul-americana de qualificação (CONMEBOL), destacadíssimas e sem derrotas.

As outras seleções sul-americanas qualificadas para o próximo Campeoanto do Mundo foram Uruguai e Equador, enquanto o Peru acabou por ser eliminado pela Austrália no playoff intercontinental.