Brasil é favorito a vencer Mundial 2022 e Portugal está em 8º lugar

O Mundial do Qatar já está no horizonte e as casas de apostas começam a fazer contas à vida. De acordo com a Solverde, Portugal é o oitavo favorito a vencer a competição, com 7% de probabilidade de erguer o ceptro. Os favoritos são Brasil, França e Inglaterra.

Recorde-se que o Brasil goleou a Bolívia e terminou a qualificação sul-americana em primeiro lugar. É o favorito a vencer o Mundial 2022, demonstrando 16% de probabilidade de conquistar o sexto mundial da sua história.

França, é a segunda seleção favorita, com 13% de probabilidade de vencer. O pódio de favoritos encerra com Inglaterra, agora com 12% de probabilidade de vencer.

À frente a Portugal estão ainda mais quatro seleções. Espanha (12% de probabilidade de vencer), Alemanha (10%), Bélgica (9%) e Argentina (9%).

Os 10 favoritos:

1. Brasil - 16%

2. França - 13%

3. Inglaterra - 12%

4. Espanha - 12%

5. Alemanha - 10%

6. Bélgica - 9%

7. Argentina - 9%

8. Portugal - 7%

9. Holanda - 6%

10. Dinamarca - 4%