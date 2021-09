Brasil vence Chile, Argentina e Equador regressam aos triunfos

O Brasil venceu na quinta-feira o Chile por 1-0 e está na frente da zona de qualificação sul-americana para o Mundial'2022 de futebol, com a Argentina e o Equador a regressarem às vitórias.





Na visita ao Chile, a seleção brasileira somou a sétima vitória em sete jogos na fase de apuramento, com o médio Everton Ribeiro a marcar o único golo da partida, aos 64 minutos.Já a Argentina, com o central do Benfica Otamendi a titular, regressou às vitórias na deslocação à Venezuela, triunfando por 3-1, com golos de Lautaro Martinez (45+2 minutos) e Correa (71 e 74), enquanto Soteldo reduziu aos 90+4.Quem também regressou aos triunfos foi a seleção do Equador, que recebeu e bateu o Paraguai por 2-0, com dois golos marcados já perto do final da partida, por intermédio de Torres, aos 88 minutos, e Estrada, aos 90+5.Nos outros jogos da ronda, a Bolívia e a Colômbia empataram 1-1, com golos de Roger Martinez para os colombianos, aos 69, e de Saucedo, aos 83, para a equipa da casa, o mesmo resultado da receção do Peru ao Uruguai.Tapia adiantou a seleção peruana no marcador, aos 25 minutos, mas o médio De Arrascaeta, aos 29, restabeleceu o empate.O Brasil está na liderança da zona de qualificação sul-americana, com 21 pontos, seguindo-se a Argentina com 15, o Equador com 12 e o Uruguai e Colômbia, ambas com nove.