Brasil vence Uruguai com Lucas Veríssimo em campo

O Brasil levou a melhor, em casa, diante do Uruguai (4-1), dando mais um passo rumo à fase final do Mundial de 2022, no Qatar. Na 12.ª ronda da zona sul-americana de apuramento, a formação canarinha somou o 10.º triunfo em 11 jogos, depois do 'nulo' na Colômbia.





Único país totalista em Mundiais, o Brasil só não estará apurado em termos matemáticos, já que leva mais seis pontos do que a Argentina, 14 face ao Equador e 15 em relação à Colômbia e aos uruguaios, que seguem em lugar de play-off.Em Manaus, o 'onze' de Tite entrou de rompante face ao conjunto 'celeste', que 'dizimou' com dois golos em menos de 20 minutos, o primeiro de Neymar, aos 11, e o segundo de Raphinha, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, aos 18.Com o tento inaugural, o jogador do Paris Saint-Germain chegou aos 70 pela 'canarinha', em 115 jogos, colocando-se a apenas sete do 'rei' Pelé, único tricampeão mundial da história do futebol, que apontou 77 tentos, em 92 encontros.Na segunda parte, Neymar não marcou, mas fez as assistências para o 'bis' de Raphinha, aos 58 minutos, e o tento do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 83, sendo que, pelo meio, Luis Suárez reduziu de livre direto, aos 77.O benfiquista Lucas Veríssimo jogou os 90 minutos no centro da defesa da formação da casa, tal como, do outro lado, o 'leão' Coates, enquanto o também jogador do Benfica, Darwin Núñez, não saiu do banco da seleção 'celeste'.