Bruno Fernandes dá 'ralhete' a João Mário: «Lá estás tu a estragar as capas dos jornais»

Bruno Fernandes deixou esta terça-feira um 'ralhete' a João Mário, em tom de brincadeira, depois de o médio do Benfica ter explicado na conferência de imprensa da Seleção o teor da conversa entre Cristiano Ronaldo o companheiro de equipa no Manchester United."Oh João Mário, lá estás tu a estragar as capas dos jornais", escreveu Bruno Fernandes numa storie do Instagram, partilhando um emoji de riso.A federação partilhou um vídeo da chegada dos jogadores à concentração da Seleção, em que Bruno Fernandes parece tratar Cristiano Ronaldo com alguma frieza, mas segundo apurámos já ontem , não há qualquer problema entre ambos, muito menos após a entrevista do capitão, disse-nos fonte próxima dos futebolistas.Dada a situação de CR7 no Manchester United, as imagens correram Mundo, mas João Mário esclareceu quee que Ronaldo terá perguntado a Bruno Fernandes - que foi o último a chegar - "se tinha vindo de barco".