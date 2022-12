Bruno Fernandes 'desafia' Gonçalo Ramos a chutar e avançado reage: «É só pedires»

É só pedires ‍?? https://t.co/kBmsDJXPcZ — Gonçalo Ramos (@Goncalo88Ramos) December 6, 2022

Gonçalo Ramos foi, inevitavelmente, a figura maior da goleada desta terça-feira de Portugal frente à Suíça (6-1) . O avançado do Benfica estreou-se como titular no Mundial, apontou três golos e contribuiu com uma assistência, números que não deixaram Bruno Fernandes indiferente e que levaram a uma troca de palavras bem-humorada entre os dois nas redes sociais."Excelente jogo e vitória. Chuta que chutas bem!", escreveu Bruno Fernandes, numa publicação onde identificou o avançado."É só pedires", respondeu o jovem de 21 anos.Recorde-se que Portugal vai defrontar Marrocos nos 'quartos' do Mundial. O encontro está agendado para sábado, dia 10, pelas 15 horas.