Bruno Fernandes: «Esta exibição é uma das que marca porque garante o acesso ao Mundial»

Bruno Fernandes bisou no triunfo português ante a Macedónia do Norte () que ajudou a qualificar a Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo do Qatar. O médio luso era um homem feliz com a exibição desta terça-feira"Fica num lugar especial, porque o objetivo foi conseguido. Era o mais importante. Acho que Portugal fez jogos melhores, já tivemos melhores exibições, mas esta é uma das que marca porque garante o acesso ao Mundial", reiterou em declarações à RTP 3, vincando que ter sido decisivo a nível individual "não tem importância"."O importante é ajudar a equipa. Não estou aqui para marcar, mas sim para ajudar. Se puder ajudar com golos, é com todo o gosto. Qualquer jogador gosta de marcar. Mas o foco principal é ajudar. Foi isso que fiz, como tenho vindo a fazer. Se tenho tido esta continuidade nesta Seleção provavelmente deve-se ao facto de fazer o que o míster pede", afirmou o médio do Man. United.