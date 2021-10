Bruno Fernandes: «Marcar ajuda sempre, seja cedo ou não»

Autor de um dos golos de Portugal diante do Luxemburgo, Bruno Fernandes assumiu que entrar a ganhar ajudou a desbloquear o jogo, ainda que deixe claro que, seja quando for... o que importa é marcar.





"Marcar ajuda sempre, independentemente de ser cedo ou não. Sabíamos que o Luxemburgo, com o passar do tempo, podia fechar-se cada vez mais e que tínhamos de entrar fortes. Foi o que fizemos, marcámos dois golos e depois o jogo acabou por partir um bocado na primeira parte, mas nos minutos finais já conseguimos manter o controlo. Entrámos para a segunda com mais tranquilidade, procurando manter mais a bola sempre que a conseguíamos. O Luxemburgo conseguiu ter mais bola, mas sempre no seu meio-campo defensivo e sem causar grandes perigos. Isso a nós não fez confusão. Acho que fizemos uma exibição globalmente muito completa e o mais importante que era o resultado.", começou por dizer."Não fomos surpreendidos, pois sabíamos da qualidade do Luxemburgo. Tanto podem defender muito e bem como ser muito bons com bola. Hoje vemos isso, pois sabem sair de trás a jogar e causam dificuldades. É difícil pressionar alto, pois têm muita personalidade e saem a jogar bem. Estivemos compactos e fechámos bem os espaços", finalizou.