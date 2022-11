Bruno Fernandes: «Não houve tremideira alguma, é o nervosismo normal do primeiro jogo»

Bruno Fernandes analisou as incidências da vitória portuguesa diante do Gana (3-2) e explicou como é que os lusos desbloquearam o resultado."Com os movimentos certos como fizemos. Só com os movimentos certos é que aparecem os passes. Há que haver o timing certo. O passe entrou no momento certo. No penálti, houve uma grande jogada entre o João [Félix] e o Cris[tiano Ronaldo] e deu golo", frisou na zona mista após o apito final, negando que Portugal tenha estado em "tremideira" perto do fim."Não houve tremideira nenhuma. É o nervosismo normal do primeiro jogo, é a dificuldade que o Gana nos causou. Na parte final trouxe mais gente para a frente. Podíamos ter marcado mais um ou outro golo mas soubemos defender o resultado", vincou o médio português."Queremos entrar a ganhar mas, independentemente do resultado dos outros, nós temos de fazer o nosso. O que conseguimos controlar são os nossos jogos. O foco está no próximo", considerou.