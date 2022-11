Budweiser promete cerveja de borla ao país campeão do Mundo

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

Patrocinador oficial da FIFA e do Mundial'2022, a Budweiser foi a principal afetada pela decisão dos qataris e da organização do certame em proibir a venda de cerveja junto aos estádios . Afinal de contas, um enorme stock tinha sido mobilizado para satisfazer as necessidades dos milhares de adeptos que se deslocaram para o Qatar e, agora, toda aquela cerveja fica sem forma de ser vendida. Pelo menos não em tempo útil.Por isso, talvez procurando manter-se na ordem do dia, a marca norte-americana decidiu fazer uma promessa arrojada. Quem ganhar o Mundial... recebe toda o stock que foi mobilizado para o Qatar. Pelo menos é isso que se pode entender pelo tweet feito esta tarde pela marca nas redes sociais. "Novo dia, novo tweet. O país vencedor fica com as Buds. Quem ficará com elas?".