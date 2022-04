Calendário completo da fase de grupos do Mundial ainda não está definido: FIFA explica

Ao contrário do que sucedeu em edições anterioes, o calendário completo da fase de grupos, nomeadamente hora e local das partidas, não ficou logo estabelecido aquando do sorteio. Uma decisão que poderá também estar relacionada com a proximidade entre cidades-sede, o que evita grandes viagens: o mais longe são 72 km, entre Al Khor e Al Wakrah, com a capital Doha a ter, só por si, quatro dos oito estádios para o evento."Pela primeira vez, para otimizar detalhes relacionados com os jogos tendo em vista o benefício e conforto de adeptos, equipas e media, o calendário da fase de grupos será confirmado a seu tempo pela FIFA depois de os jogos serem atribuídos a um estádio e um horário em cada jornada", pode ler-se no site da FIFA.Recorde-se que Portugal estreia-se em 24 de novembro, frente ao Gana, jogando depois em 28, com o Uruguai, e fechando em 02 de dezembro, face à Coreia do Sul, comandada pelo português Paulo Bento.