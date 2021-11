Cannavaro elogia Ronaldo mas alerta: «Já não tem tanta mobilidade e isso pode ajudar-nos»

Fabio Cannavaro abordou o sorteio do playoff para o Mundial'2022 e reiterou confiança no apuramento da seleção italiana para a competição que vai decorrer no Qatar. Itália defronta a Macedónia do Norte e, caso triunfe, disputa depois o acesso ao Campeonato do Mundo com Turquia ou Portugal. O antigo jogador deixa elogios à equipa das Quinas mas aponta que Itália "é mais forte"."Portugal é forte, mas há que ser cuidadoso nestes jogos para vencer a ansiedade. Jogam em casa e, com certeza, vão ter mais adeptos nas bancadas, mas se retomarmos a nossa forma de jogar vamos conseguir a qualiificação", destacou em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', lembrando feitos anteriores da Squadra Azzura.O antigo jogador que foi campeão mundial por Itália em 2006, lembrou depois que é preciso ter atenção a Cristiano Ronaldo, "o mais perigoso" da equipa orientada por Fernando Santos."Cristiano [Ronaldo] viverá intensamente este jogo com Itália porque quer estar no Mundial. Será, com toda a certeza, o mais perigoso. Podem criticá-lo como queiram, mas vai continuar a marcar muitos golos. Confio em Chiellini e Bonucci que o conhecem bem. Cristiano já não tem tanta mobilidade [em campo] e isso pode ajudar-nos", sublinhou Cannavaro.