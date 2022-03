Capello identifica problema do futebol italiano: «Andamos a imitar o Guardiola há 15 anos»

Fabio Capello identificou, em declarações à 'Sky Italia', as razões que estarão na génese do descalabro da seleção transalpina que, não obstante ser campeã da Europa, perdeu com a Macedónia do Norte e não vai, por isso, ao Mundial deste ano."O futebol italiano anda a imitar o Guardiola há 15 anos. Não há passes verticais ou força física, não há o hábito de criar desafios. Devíamos era seguir o modelo de jogo do Jurgen Klopp", considerou o treinador, antigo selecionador italiano.E prosseguiu: "Os únicos que fazem isso em Itália são a Atalanta e vejam os seus resultados. O Vincenzo Italiano [treinador da Fiorentina] está a tentar fazer algo parecido, tal como o Alexander Blessin no Génova, que oferece até algo mais do que o Klopp. O modelo alemão é o melhor, nós não temos técnica para seguir o espanhol."O técnico continuou na identificação dos problemas: "Há um ritmo elevado na Europa e nós não estamos habituados a isso. Não há jovens jogadores italianos suficientes, mas há uma ideia errada na base. Somos um país de passar a bola para o guarda-redes."